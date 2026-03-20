Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Akın akın geliyorlar...
Türkiye’nin gözbebeği ve doğanın en zarif misafirlerinin buluşma noktası olan Tuz Gölü, ilkbaharın gelişiyle birlikte yeniden pembe kanatlara ev sahipliği yapmaya başladı. "Flamingo Cenneti" olarak anılan bölgede görsel şölen başlarken, çevreci örgütlerden göldeki su seviyesine dair kritik uyarılar peş peşe geldi.
Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü, flamingoların dünyadaki en önemli üreme alanlarından biri olarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Ancak Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç'tan korkutan bir açıklama geldi: Geçmiş yıllarda 30 binleri bulan flamingo sayısı, su sıkıntısı nedeniyle bu yıl 4 binler seviyesine geriledi. "Tuz Gölü ölme derecesine geldi" diyen Tunç, yavruların telef olmaması için su kanallarının açık tutulması çağrısında bulundu.
Aksaray, Ankara ve Konya üçgeninde yer alan Tuz Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoların (Phoenicopterus roseus) kuluçka mekanı oldu. Niğde Akkaya ve Aksaray Mamasın barajlarından havalanan binlerce kuş, üreme alanı olarak gölün güneyindeki Eskil bölgesini tercih etti.
Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, göldeki popülasyonda yaşanan dramatik düşüşe dikkat çekti. Su seviyesindeki azalmanın üreme döngüsünü tehdit ettiğini belirten Tunç:
"Eskiden 20-30 binleri sayarken şu an 3-4 bin civarındayız. İnsanoğlu suya ulaştıkça, hayvanların suya erişimi güçleşiyor. Beslenme yollarındaki su insan eliyle kesilince yavrular maalesef telef oluyor" dedi.
Gölün geleceği için Bakanlık ve DSİ ile temas halinde olduklarını belirten Tunç, acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. BOTAŞ’ın doğal gaz depolama alanından bastığı suyun yetersiz kaldığını, sulak alanların temizlenerek Tuz Gölü'ne su akışının ivedilikle sağlanması gerektiğini ifade etti.