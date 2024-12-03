Türkiye'nin en soğuk noktasından akılalmaz görüntü
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havada Sivas buz kesti. Eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası olan Sivas Altınyayla'nı son halini görenler gözlerine inanamadı...
Kaynak: DHA / İHA
Sivas'ta yaklaşık bir haftadan bu yana hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor.
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Kent merkezinde bu sabah hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü.
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Soğuk havanın etkisi ile akarsu ve göllerin yüzeyleri dondu.
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Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük kısmı buzla kaplandı.
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