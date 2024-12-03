  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin en soğuk noktasından akılalmaz görüntü!

Türkiye'nin en soğuk noktasından akılalmaz görüntü

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havada Sivas buz kesti. Eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası olan Sivas Altınyayla'nı son halini görenler gözlerine inanamadı...

Kaynak: DHA / İHA
Türkiye'nin en soğuk noktasından akılalmaz görüntü - Resim: 1

Sivas'ta yaklaşık bir haftadan bu yana hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor.

1 / 18
Türkiye'nin en soğuk noktasından akılalmaz görüntü - Resim: 2

Kent merkezinde bu sabah hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü.

2 / 18
Türkiye'nin en soğuk noktasından akılalmaz görüntü - Resim: 3

Soğuk havanın etkisi ile akarsu ve göllerin yüzeyleri dondu.

3 / 18
Türkiye'nin en soğuk noktasından akılalmaz görüntü - Resim: 4

Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük kısmı buzla kaplandı.

4 / 18