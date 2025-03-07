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Türkiye'nin en uzun nehri kuruyor

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Kırıkkale'deki kesimi kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Su seviyesi kritik noktaya kadar geriledi.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin en uzun nehri kuruyor - Resim: 1

Türkiye'nin en uzun ırmağı Kızılırmak, kuraklığın etkisiyle alarm veriyor. Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğup Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e dökülen ırmağın Kırıkkale kesimindeki su seviyesi, son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle hızla düştü.

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Türkiye'nin en uzun nehri kuruyor - Resim: 2

Bir zamanlar coşkuyla akan Kızılırmak'ın bazı bölgelerde yatağı yürüyerek geçilebilir hale geldi. Su kaybı, bazı bölgelerde adacıkların oluşmasına sebep olurken, havadan çekilen görüntüler kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

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Türkiye'nin en uzun nehri kuruyor - Resim: 3

Kuraklık, yalnızca doğal yaşamı değil, tarımsal üretimi de ciddi şekilde etkiliyor.

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Türkiye'nin en uzun nehri kuruyor - Resim: 4

 Artan sıcaklık ve azalan yağışlar, yer altı su kaynaklarını tükenme noktasına getirdi.

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