Türkiye'nin en uzun nehri kuruyor

Bir zamanlar coşkuyla akan Kızılırmak'ın bazı bölgelerde yatağı yürüyerek geçilebilir hale geldi. Su kaybı, bazı bölgelerde adacıkların oluşmasına sebep olurken, havadan çekilen görüntüler kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.