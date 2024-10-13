Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti
Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
Kaynak: İHA
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde ikamet eden 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, sağlıklı yaşam tarzı ve mutluluğa odaklı bir hayat sürmesiyle tanınıyordu.
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Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ve desteğiyle bilinen Arzu nine, bu bağlılığıyla çevresinde de sıkça anılıyordu.
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6 çocuk annesi olan Arzu nine, doğal beslenme ve huzurlu yaşamıyla dikkat çekmiş, uzun ömrünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu ifade etmişti.
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2020 yılında COVID-19'a yakalanmasına rağmen virüsü yenerek hastaneden taburcu olan Sınıroğlu, son yıllarında yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
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