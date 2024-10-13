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Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti - Resim: 1

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde ikamet eden 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, sağlıklı yaşam tarzı ve mutluluğa odaklı bir hayat sürmesiyle tanınıyordu.

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Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti - Resim: 2

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ve desteğiyle bilinen Arzu nine, bu bağlılığıyla çevresinde de sıkça anılıyordu.

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Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti - Resim: 3

6 çocuk annesi olan Arzu nine, doğal beslenme ve huzurlu yaşamıyla dikkat çekmiş, uzun ömrünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu ifade etmişti.

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Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti - Resim: 4

2020 yılında COVID-19'a yakalanmasına rağmen virüsü yenerek hastaneden taburcu olan Sınıroğlu, son yıllarında yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

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