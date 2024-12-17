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Türkiye'nin en yeni yerleşim yeri beyaza büründü: 1 metre kar var

Artvin'de Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin en yeni yerleşim yeri beyaza büründü: 1 metre kar var - Resim: 1

Doğu Karadeniz’de soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerse yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle bölgede okullar tatil edilirken, bazı köy ve mahalle yolları da ulaşıma kapandı. 

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Türkiye'nin en yeni yerleşim yeri beyaza büründü: 1 metre kar var - Resim: 2

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanarak enerji üretimine başlayan Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri de yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede, çocukları kar topu oynayıp, mahalle arasındaki dik yamaçlarda poşetlerle kayarak eğlendi. 

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Türkiye'nin en yeni yerleşim yeri beyaza büründü: 1 metre kar var - Resim: 3

Bazı vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinde kara gömülü kalan araçlarını temizleyebilmek için yoğun çaba harcadı.

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Türkiye'nin en yeni yerleşim yeri beyaza büründü: 1 metre kar var - Resim: 4

'CİDDİ BİR KAR YAĞIŞI VAR'

Hüseyin Kurt, kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, “Ciddi bir kar yağışı var. Bugün temizlemezsek yarın 1 metreden daha fazla olur. İnşallah bu karın faydası olur. Barajın dolmasına sebep olur. Sel olmaz inşallah. Toprak dinlene dinlene suyu emecektir. Yağmur yağmasından ziyade karın yağması daha iyi oldu” dedi.

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