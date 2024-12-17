Türkiye'nin en yeni yerleşim yeri beyaza büründü: 1 metre kar var

'CİDDİ BİR KAR YAĞIŞI VAR'

Hüseyin Kurt, kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, “Ciddi bir kar yağışı var. Bugün temizlemezsek yarın 1 metreden daha fazla olur. İnşallah bu karın faydası olur. Barajın dolmasına sebep olur. Sel olmaz inşallah. Toprak dinlene dinlene suyu emecektir. Yağmur yağmasından ziyade karın yağması daha iyi oldu” dedi.