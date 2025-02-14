Türkiye'nin eşi benzeri olmayan cennet köşesi beyaz gelinliğini giydi

Trabzon'un Tonya ilçesinde yapımı geçtiğimiz yıllarda tamamlanan yürüyüş yolu özellikleriyle Türkiye'de bir ilk oldu. Fol Deresi üzerindeki Canik Şelalesi'ne ulaşmak için projesi hazırlanarak hayata geçirilen yürüyüş yolu için hiçbir kazı çalışması yapılmadı.