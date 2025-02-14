Türkiye'nin eşi benzeri olmayan cennet köşesi beyaz gelinliğini giydi
Türkiye'de eşi benzeri olmayan 1800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu ve Canik Şelalesi'nin çevresi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Ortaya çıkan manzara ziyaretçileri büyüledi.
Kaynak: İHA
Trabzon'un Tonya ilçesinde yapımı geçtiğimiz yıllarda tamamlanan yürüyüş yolu özellikleriyle Türkiye'de bir ilk oldu. Fol Deresi üzerindeki Canik Şelalesi'ne ulaşmak için projesi hazırlanarak hayata geçirilen yürüyüş yolu için hiçbir kazı çalışması yapılmadı.
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İş makinesi sokulmadan, derenin etrafı duvarla örülmeden, ağaç kesilmeden, taşların yeri bile değiştirilmeden yapılan yürüyüş yolunun zemini doğaya uygun ahşap ile döşendi.
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Ahşap korkulukları ile birlikte belirli noktalarda seyir teraslarının da bulunduğu yürüyüş yolu ile ulaşılan Canik Şelalesi, kar yağışı ile görenleri kendine hayran bıraktı.
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Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Canik Şelalesi ve yürüyüş yolu beyaz gelinliği ile ziyaretçilerini büyüledi.
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