Türkiye'nin Eskimo usulü avcılık yapan balıkçıları kolları sıvadı

Doğruyol köyünde yaşayan balıkçı Atanur Dursun, arkadaşı Çetin Cengiz ile buzu inceledikten sonra göl yüzeyine koydukları sandalyelerle çay keyfi yaşadı. Çocukların da kızaklarla kaydığı gölde termosla getirdikleri çayı yudumlayan Atanur Dursun, “Hava güzel. Buzun üstende bir çay içelim dedik. Çay keyfi buzun üzerinde güzel oluyor. Çocuklar da kızak kayıyor. Yakında da inşallah ağlarımızı atarak balık avına başlarız. Buzu kontrol ettik sağlamlığına baktık. Buz sağlam ancak 2-3 gün daha bekleyip sonra ağlarımızı atmaya başlayacağız" diye konuştu.