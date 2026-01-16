Türkiye'nin eşsiz cenneti termometrelerin eksi 30 dereceyi gösterdiği dondurucu soğuğa meydan okudu
Türm Türkiye'yi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum'da donmayan hiç bir şey kalmazken, Söğütlü Mahallesi’ndeki Balıklıgöl'ün donmaması dikkatlerden kaçmadı.
Erzurum, kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğü kentte çeşme, dere ve göller buzla kaplandı.
Donmayan tek yer merkez Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi’ndeki Balıklıgöl oldu.
Berraklığıyla dikkat çeken Balıklıgöl’ün yaz aylarında 18 derece ölçülen suyu kış aylarında ise 20 dereceyi geçiyor.
Göldeki sırtlarında kırmızı benekler bulunan balıkların etinin de tüketilmediğine inanılıyor.
