Türkiye'nin eşsiz cennetinde 1,5 saatlik yolu 1,5 dakikaya indiren büyüleyici yolculuk
Muğla’nın dünyaca ünlü Dalyan Kanalı, ulaşımda ezber bozan bir sisteme ev sahipliği yapıyor. Köyceğiz ve Ortaca’yı birbirine bağlayan feribotlar, kara yoluyla 70 kilometre süren 1,5 saatlik yolu tam 1,5 dakikaya indirdi. Hem bölge halkının hem de turistlerin vazgeçilmezi olan bu "dakik" yolculuk, aynı zamanda eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.
Muğla’nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü Dalyan Kanalı, Türkiye’nin en kısa ama en stratejik feribot hatlarından birine ev sahipliği yapıyor. 2016 yılından bu yana hizmet veren sistem, Köyceğiz’in Çandır Mahallesi ile Ortaca’nın Dalyan Mahallesi arasındaki ulaşım çilesine son verdi.
Normal şartlarda kara yolu kullanıldığında Köyceğiz’den Dalyan’ın karşı kıyısına geçmek yaklaşık 1,5 saat sürerken, kanal üzerindeki feribotla bu süre sadece 1,5 dakikaya düşüyor.
Kanalın en dar noktalarında ise geçiş süresi 50 saniyeye kadar iniyor. Özellikle acil durumlarda ambulans ve itfaiye araçları için hayati önem taşıyan bu hat, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olmuş durumda.
Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, bölgenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Dalyan, 1988'den beri koruma altında olan muazzam bir ekosistem. Eskiden arabayla karşıya geçebilmek için 70 kilometre yol katetmek gerekiyordu. Şimdi feribotlar sayesinde 1,5 saatlik mesafe, 1,5 dakikada geçiliyor. Bu hem ekonomi hem de zaman açısından büyük bir kazanç."