Türkiye'nin eşsiz gölü -13 derece soğukta dondu...

Bölgenin en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri olan gölün yüzeyinin cam gibi buzla kaplanması, yaylaya kışın ayrı bir güzellik kattı. Yetkililer, buz kalınlığının bilinmediğini ve yüzeyin her noktada güvenli olmayabileceğini belirterek vatandaşlara "Göl üzerine çıkmayın" uyarısında bulundu.