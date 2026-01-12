Türkiye'nin eşsiz gölü buz tuttu, ortaya bu büyüleyici manzara çıktı
Erzincan’da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyhle Göyne Baraj gölünün yüzeyi buz tuttu.
Kaynak: DHA
Erzincan'ın Çatalarmut köyünde DSİ tarafından inşa edilen ve tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan Göyne Baraj gölünün yüzeyi buz tuttu.
Güzel görüntüler oluşan baraj gölü, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dron ile havadan görüntülendi.
