  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin eşsiz gölü buz tuttu, ortaya bu büyüleyici manzara çıktı!

Türkiye'nin eşsiz gölü buz tuttu, ortaya bu büyüleyici manzara çıktı

Erzincan’da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyhle Göyne Baraj gölünün yüzeyi buz tuttu.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin eşsiz gölü buz tuttu, ortaya bu büyüleyici manzara çıktı - Resim: 1

Erzincan'ın Çatalarmut köyünde DSİ tarafından inşa edilen ve tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan Göyne Baraj gölünün yüzeyi buz tuttu. 

1 / 7
Türkiye'nin eşsiz gölü buz tuttu, ortaya bu büyüleyici manzara çıktı - Resim: 2

Güzel görüntüler oluşan baraj gölü, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dron ile havadan görüntülendi.

2 / 7
Türkiye'nin eşsiz gölü buz tuttu, ortaya bu büyüleyici manzara çıktı - Resim: 3
3 / 7
Türkiye'nin eşsiz gölü buz tuttu, ortaya bu büyüleyici manzara çıktı - Resim: 4
4 / 7