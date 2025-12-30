Türkiye'nin eşsiz güzelliği Dipsizgöl Şelalesi soğuktan dondu: Dev sarkıtlar görenleri büyüledi
Sivas'ta yer alan ve milli park ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi, kışla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Soğuk havanın etkisiyle suyun döküldüğü bölümlerde, büyük ebatlarda buz sarkıtları oluştu.
Kaynak: DHA
Sivas'ta kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, kışın da soğuk hava etkisiyle farklı görüntüler sunuyor.
Bugünlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede, şelalede dev buz sarkıtları oluştu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesiyle suyun döküldüğü bölümlerde oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.
