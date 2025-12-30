  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin eşsiz güzelliği dev şelalesi soğuktan dondu!

Türkiye'nin eşsiz güzelliği Dipsizgöl Şelalesi soğuktan dondu: Dev sarkıtlar görenleri büyüledi

Sivas'ta yer alan ve milli park ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi, kışla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Soğuk havanın etkisiyle suyun döküldüğü bölümlerde, büyük ebatlarda buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin eşsiz güzelliği Dipsizgöl Şelalesi soğuktan dondu: Dev sarkıtlar görenleri büyüledi - Resim: 1

Sivas'ta kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 

1 / 14
Türkiye'nin eşsiz güzelliği Dipsizgöl Şelalesi soğuktan dondu: Dev sarkıtlar görenleri büyüledi - Resim: 2

Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, kışın da soğuk hava etkisiyle farklı görüntüler sunuyor. 

2 / 14
Türkiye'nin eşsiz güzelliği Dipsizgöl Şelalesi soğuktan dondu: Dev sarkıtlar görenleri büyüledi - Resim: 3

Bugünlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede, şelalede dev buz sarkıtları oluştu. 

3 / 14
Türkiye'nin eşsiz güzelliği Dipsizgöl Şelalesi soğuktan dondu: Dev sarkıtlar görenleri büyüledi - Resim: 4

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesiyle suyun döküldüğü bölümlerde oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.

4 / 14