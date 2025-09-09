  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin eşsiz lezzeti yeşil altın da don ve kuraklık mağduru oldu

Türkiye'nin eşsiz lezzeti yeşil altın da don ve kuraklık mağduru oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ’yeşil altın’ olarak bilinen Antep fıstığında hasat sürerken bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık nedeniyle rekoltede yüzde 80 düşüş var.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin eşsiz lezzeti yeşil altın da don ve kuraklık mağduru oldu - Resim: 1

Gaziantep'in önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığında hasat sezonu devam ediyor. 

1 / 9
Türkiye'nin eşsiz lezzeti yeşil altın da don ve kuraklık mağduru oldu - Resim: 2

Ağustos ayı başlarında başlayan hasadın eylül ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Fıstık işçileri sabah saatlerinde gruplar halinde bahçelere giderek 40 dereceyi bulan sıcaklıkta 8 saat boyunca çalışıyor.

2 / 9
Türkiye'nin eşsiz lezzeti yeşil altın da don ve kuraklık mağduru oldu - Resim: 3

İşçiler, ağaçların altlarına branda açıp, dallardan elleriyle tek tek fıstıkları topluyor. 

3 / 9
Türkiye'nin eşsiz lezzeti yeşil altın da don ve kuraklık mağduru oldu - Resim: 4

Daha sonra fıstıklar çuvallara konularak traktörlere yüklenip, ayrıştırılmak üzere tesislere götürülüyor. 

4 / 9