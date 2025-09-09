Türkiye'nin eşsiz lezzeti yeşil altın da don ve kuraklık mağduru oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ’yeşil altın’ olarak bilinen Antep fıstığında hasat sürerken bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık nedeniyle rekoltede yüzde 80 düşüş var.
Kaynak: DHA
Gaziantep'in önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığında hasat sezonu devam ediyor.
Ağustos ayı başlarında başlayan hasadın eylül ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Fıstık işçileri sabah saatlerinde gruplar halinde bahçelere giderek 40 dereceyi bulan sıcaklıkta 8 saat boyunca çalışıyor.
İşçiler, ağaçların altlarına branda açıp, dallardan elleriyle tek tek fıstıkları topluyor.
Daha sonra fıstıklar çuvallara konularak traktörlere yüklenip, ayrıştırılmak üzere tesislere götürülüyor.
