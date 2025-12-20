Türkiye'nin eşsiz lezzetli zeytini, zeytinyağlı çikolata ve kozmetik ürünü oluyor

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, "Ürün yelpazemiz geniş. Gramaj farklılıkları, uygulama farklılıkları, zeytin cinsi farklılıkları, zeytinyağı ve zeytin ezmesi olarak 300 civarında ürünümüz var. Bu tüketim alışkanlıklarına göre, ambalaj alışkanlıklarına göre, bölgelerde değişik değişik ambalajlı ürünlerimizi görebiliyoruz. Zaman zaman, 'Biz o üründen istiyoruz, gördük, tattık. Onun devamı var mı' diye talepler geliyor. İnternet sitemizden de Türkiye'deki bütün marketlerden de dünyanın birçok yerinden de ürünlerimizi bulabilirler, çok çok rahat bir şekilde elde edebilirler. Geçenlerde bir televizyon programında güzel bir şeye şahit olduk. Amerika'da bir ürün yiyor bir yazarımız, zeytin tüketiyor. Nereden geldiğini merak ediyor, soruyor. Bakıyorlar biz, Marmarabirlik. 'O kadar lezzetli ki acaba Türkiye'de aynısı var mı' diyor. Hatta böyle spontane bir şekilde bir program. Biz de kendisine ulaştık. Çok da kıymetli bir yazarımız aynı zamanda. Aynı ürünü Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde bulabilirsiniz diye" dedi.