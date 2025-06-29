Türkiye'nin eşsiz Mavi Gölü, çamur gölüne döndü... Mavi cennetin eski halinden eser kalmadı
Doğu Karadeniz'in en nadide doğal güzelliklerinden biri olarak bilinen ve her yıl binlerce yerli-yabancı turistin ziyaret ettiği Giresun'un Dereli ilçesindeki Mavi Göl'de turizm sezonu daha başlamadan sona erdi.
Kaynak: İHA
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve görenleri mest eden turkuaz rengiyle dikkat çeken Mavi Göl, bu yıl zamansız yapılan dere ıslah çalışmaları nedeniyle eski görünümünü kaybetti.
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Sodalı suyun geçtiği dere yatağında yapılan düzenleme çalışmaları sırasında suyun doğal akışı bozuldu, çamur ve tortu göle karıştı.
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Bu durum, bölgenin simgesi haline gelen Mavi Göl'ün berrak suyunun bulanmasına ve doğal rengini kaybetmesine neden oldu.
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Yaşanan değişim, özellikle sosyal medya aracılığıyla Mavi Göl'ü merak edip kilometrelerce yol kat ederek bölgeye gelen ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattı.
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