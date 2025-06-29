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  4. Türkiye'nin eşsiz Mavi Gölü, çamur gölüne döndü: Cenneti öldürdüler!

Türkiye'nin eşsiz Mavi Gölü, çamur gölüne döndü... Mavi cennetin eski halinden eser kalmadı

Doğu Karadeniz'in en nadide doğal güzelliklerinden biri olarak bilinen ve her yıl binlerce yerli-yabancı turistin ziyaret ettiği Giresun'un Dereli ilçesindeki Mavi Göl'de turizm sezonu daha başlamadan sona erdi.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin eşsiz Mavi Gölü, çamur gölüne döndü... Mavi cennetin eski halinden eser kalmadı - Resim: 1

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve görenleri mest eden turkuaz rengiyle dikkat çeken Mavi Göl, bu yıl zamansız yapılan dere ıslah çalışmaları nedeniyle eski görünümünü kaybetti.

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Türkiye'nin eşsiz Mavi Gölü, çamur gölüne döndü... Mavi cennetin eski halinden eser kalmadı - Resim: 2

Sodalı suyun geçtiği dere yatağında yapılan düzenleme çalışmaları sırasında suyun doğal akışı bozuldu, çamur ve tortu göle karıştı.

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Türkiye'nin eşsiz Mavi Gölü, çamur gölüne döndü... Mavi cennetin eski halinden eser kalmadı - Resim: 3

Bu durum, bölgenin simgesi haline gelen Mavi Göl'ün berrak suyunun bulanmasına ve doğal rengini kaybetmesine neden oldu.

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Türkiye'nin eşsiz Mavi Gölü, çamur gölüne döndü... Mavi cennetin eski halinden eser kalmadı - Resim: 4

Yaşanan değişim, özellikle sosyal medya aracılığıyla Mavi Göl'ü merak edip kilometrelerce yol kat ederek bölgeye gelen ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattı. 

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