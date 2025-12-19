Türkiye'nin eşsiz rotası bembeyaz gelinliğini giydi, görüntüler mest etti
Karadeniz'de Gümüşhane-Şiran arasında hem kıvrım kıvrım yolları ve dik rampalarıyla sürücülerin korkulu rüyası hem de en kısa güzergah olan 2 bin rakımlı Tersun Dağı Geçidi, etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Gümüşhane-Şiran arasındaki en kısa güzergah olan 2 bin rakımlı Tersun Dağı Geçidi, etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kıvrım kıvrım yolları ve dik rampalarıyla sürücülerin 'korkulu rüyası' olan geçitte, karın oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi.
Doğu Karadeniz bölgesini İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya bağlayan en kısa ve en kritik güzergahlardan biri olan Gümüşhane-Şiran karayolu üzerindeki Tersun Dağı Geçidi, kış mevsiminin gelişiyle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü.
2 bin metre rakımda yer alan geçit, kar yağışının ardından ladin ve çam ormanlarıyla kaplı coğrafyasında seyrine doyumsuz manzaralar meydana getirdi.
Kar yağışının ardından kristalize olan ağaç dalları ve bembeyaz örtüyle kaplanan dik yamaçlar, havadan çekilen görüntülerle bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha kanıtladı.