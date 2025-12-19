Türkiye'nin eşsiz rotası bembeyaz gelinliğini giydi, görüntüler mest etti

Gümüşhane-Şiran arasındaki en kısa güzergah olan 2 bin rakımlı Tersun Dağı Geçidi, etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kıvrım kıvrım yolları ve dik rampalarıyla sürücülerin 'korkulu rüyası' olan geçitte, karın oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi.