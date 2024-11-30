Türkiye'nin eşsiz zirvesi bembeyaz gelinliğini giydi

Eşsiz kar manzarasını görebilmek için Yeni Zigana Tüneli yerine eski Zigana Dağı geçidini kullandıklarını ifade eden Hülya Akkuzu, “Biz kar yağında yeni yapılan tüneli kullanmıyoruz, genelde eski yolu kullanıyoruz manzarayı görmek için. Gerçi buranın yazı da kışı da çok güzel oluyor. Diğer insanların da buradan geçmelerini tavsiye ederim burada doğa çok güzel. Özellikle Karadeniz’in Zigana’sı harikadır” dedi.