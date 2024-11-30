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Türkiye'nin eşsiz zirvesi bembeyaz gelinliğini giydi

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan Zigana Geçidi kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken eşsiz manzaralar oluştu.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin eşsiz zirvesi bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 1

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve tarih boyunca önemli bir geçit olarak kullanılan 2050 rakımlı Zigana Dağı geçidi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

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Türkiye'nin eşsiz zirvesi bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 2

Yeni Zigana Tüneli’nin açılmasıyla birlikte özellikle eşsiz manzaraları seyretmek isteyen vatandaşların kullandığı Zigana Dağı geçidi kar altında sunduğu kartpostallık görüntülerle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

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Türkiye'nin eşsiz zirvesi bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 3

Tarihi İpek yolu üzerinde yer alan bin 820 metre rakımdaki tünelin her iki ucunda da derin bir vadi manzarası ve karlar altındaki çam ağaçları estetik bir görüntü meydana getirirken, Trabzon ve Gümüşhane’den gelen ziyaretçiler manzaranın keyfini çıkarıyor.

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Türkiye'nin eşsiz zirvesi bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 4

Eşsiz kar manzarasını görebilmek için Yeni Zigana Tüneli yerine eski Zigana Dağı geçidini kullandıklarını ifade eden Hülya Akkuzu, “Biz kar yağında yeni yapılan tüneli kullanmıyoruz, genelde eski yolu kullanıyoruz manzarayı görmek için. Gerçi buranın yazı da kışı da çok güzel oluyor. Diğer insanların da buradan geçmelerini tavsiye ederim burada doğa çok güzel. Özellikle Karadeniz’in Zigana’sı harikadır” dedi.

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