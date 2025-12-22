Türkiye'nin fiyatıyla altınla yarışan en lezzetli yeşil altınında ''pes'' dedirten dolandırıcılık

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Özellikle baklava ve fıstıklı tatlılarda taklit ve tağşiş riskini yükselttiğini ifade eden Geyik, bazı işletmelerin maliyeti düşürmek için bezelye, yer fıstığı kırığı ve yoğun gıda boyası kullandığını söyledi.