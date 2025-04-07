Türkiye'nin genetik laboratuvarının içi görüntülendi

Prof. Dr. Keskin, "Şu an Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kafkasya, Güney Amerika ve Asya'dan da birçok yerle çalışmaktayız. En gelişmiş genomik altyapı olarak burayı düşünebilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TAGEM ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Örnek vermek gerekirse tarla bitkileri alanında Türkiye'nin buğdayları, arpaları, bunların genetik olarak seleksiyonları, genetik yapılarının ortaya çıkarılmasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu araştırmalar sayesinde bitki ve hayvanların fizyolojik süreçlerini daha iyi anlayarak, daha verimli ve kaliteli yeni ürünler geliştirmek mümkün. Böylece günümüzde biliyorsunuz iklim değişikliği ve küresel ısınmayla beraber büyük bir kuraklık, büyük bir iklim değişikliği söz konusu. Bunlar da tüm ekosistem üzerinde etkileri oluyor. Bu ekosistemden tarımsal ürünler de etkileniyorlar. Bu etkileri minimuma indirmek, Türkiye'nin iklim koşullarında en uygun hangi türlerin daha verimli olabileceğini, herhangi bir genetik müdahale yapmadan genetik yapılarını ortaya çıkarıp aralarından en iyilerini, en uygunlarını seçmek suretiyle yardımcı olabiliyoruz" ifadelerini kullandı.