Türkiye'nin gerçek Atlantisi ortaya çıktı... Sular çekildi, devasa yerleşim yerleri gözüktü

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin gövde yüksekliği ile en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimi sürerken; suyun yaklaşık 60 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Tekkale, Meşecik ve Çeltikdüzü'ndeki bahçe, ev, okul ve yollar gün yüzüne çıktı.