Türkiye'nin gizemli antik kentinde binlerce yıllık yüzlerce yeni keşif

Dr. Doğruluk, insansız hava araçlarıyla fotogrametrik görüntü alımı gerçekleştirip, 2 bin 200 hektarlık alan için sayısal yüzey modeli ürettiğini belirterek, "Bu model üzerinden de 3 farklı çalışma yürüttük. Öncelikle 3 boyutlu belgeleme yani tümülüslerin belgelenmesini içeren bir çalışma yaptık. Ve son 5 yıldaki yani 2019-2024 yılları arasındaki morfolojik değişimleri izledik. Son olarak da bir sanal tur oluşturduk. Bizim çalıştığımız alanda zaten 86 tane tümülüs tescilliydi. Biz bunları biliyorduk ve yaptığımız mekansal analizlerle işte eğim değişimleri, yükseklik değişimleri ve eğrilik değişimlerine bakarak burada 439 tane potansiyel tümülüs belirledik. 3 tane de duvar yapısı ile uyumlu anomali belirledik. Bunların da belgelemesini yaptık" dedi.