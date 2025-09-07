Türkiye'nin gizemli antik kentinde tarihi keşif, 22 asırlık güneş saati bulundu

Gemi tasvirinin, karasal konumda bulunan Aigai'nin denizle olan bağlarına ve denizcilik kültürüne duyduğu hayranlığa da ışık tuttuğunu belirten Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, güneş saatinin antik çağdan günümüze ulaşan en detaylı örneklerden biri olduğunu söyledi.