Türkiye'nin gizemli antik kentinde tarihi keşif, 22 asırlık güneş saati bulundu
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Aigai Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 2 bin 200 yıllık güneş saati ortaya çıkarıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki yaklaşık 2 bin 700 yıllık tarihe sahip Aigai Antik Kenti'nde 2004 yılından bu yana süren kazı çalışmalarında, antik dünyanın önemli kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor.
Halk meclisi binasında (Bouleuterion) yapılan kazılarda, tek parça halinde korunmuş bir güneş saati bulundu.
Eserin hem dönemin bilim anlayışını yansıtması hem de özgün işçiliğiyle öne çıktığı belirtildi. Güneş saati, bu yıl açılan Manisa Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Gemi tasvirinin, karasal konumda bulunan Aigai'nin denizle olan bağlarına ve denizcilik kültürüne duyduğu hayranlığa da ışık tuttuğunu belirten Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, güneş saatinin antik çağdan günümüze ulaşan en detaylı örneklerden biri olduğunu söyledi.