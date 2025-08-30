Türkiye'nin gizemli güzelleri sahillere geri döndü; görenler gözlerini üzerlerinden alamıyor

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, "Kum zambakları, nemden, çiğden ve deniz suyuna dayanıklı olması nedeniyle sahilde doğal olarak yetişir ve denizimizin adeta bir süs çiçeği olarak öne çıkar. Yaklaşık 40-45 santimetre boyuna ulaşabilir ve beyaz çiçekler açarak hoş bir koku yayar. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tehdit altında gösterilen kum zambaklarının koparılması veya ticari amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlara verilen ceza oldukça yüksektir ve 557 bin bin 212 liradır" dedi. (DHA)