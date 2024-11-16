Türkiye'nin ''gizemli'' köyü dünyanın en iyi turizm köyü seçildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından başvurusu yapılan Ormana, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıldır düzenlenen üzüm festivalinin yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunması ve kırsal turizm faaliyetleri ile dikkat çekiyor. 2021'den bu yana Türkiye'den Mustafapaşa (Ürgüp-Nevşehir), Taraklı (Sakarya), Birgi (Ödemiş-İzmir), Şirince (Selçuk-İzmir) köyleri Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Listesi'ne girmişti.