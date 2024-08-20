Türkiye'nin gizli akvaryumu... Bozkırın nazar boncuğu adıyla anılıyor

Almanya'dan memleketi Sivas'a geldiğini ifade eden gurbetçi Göksel Bayrak, “Buraya ilk defa geldim, çok güzel buldum. Harika bir doğası var, her şey çok güzel. Sivas'ta gezilecek yerler dediğimizde ilk burası çıkıyor karşımıza. Gerçekten güzel bir yer herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gurbetçiler, 11 ayın yorgunluğunu burada çıkarıyor. Herkes yılın stresini atmak için izin ayını bekliyor. Memleketimiz de en öncelikli tercihimiz” dedi.