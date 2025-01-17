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  4. Türkiye'nin gizli cenneti kar gelinliğini giydi

Türkiye'nin gizli cenneti kar gelinliğini giydi

Samsun'un Alaçam ilçesinde yer alan Kızlan Yaylası, kış mevsiminde kar ve sisin birleşimiyle ortaya çıkan doyumsuz manzaralarla dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin gizli cenneti kar gelinliğini giydi - Resim: 1

Karadeniz'in benzersiz doğasında yer alan bu yayla, özellikle yoğun kar yağışı ve sisin etkili olduğu dönemlerde adeta bir masal diyarına dönüşüyor.

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Türkiye'nin gizli cenneti kar gelinliğini giydi - Resim: 2

Karla kaplı dağlar ve ağaçlar, sisin arasında kaybolan manzaralar, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

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Türkiye'nin gizli cenneti kar gelinliğini giydi - Resim: 3

Bu doğal güzellikler, fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz bir fırsat oluştururken, aynı zamanda bölgeye gelenlere da huzur dolu bir atmosfer sağlıyor.

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Türkiye'nin gizli cenneti kar gelinliğini giydi - Resim: 4

Bin rakımlı Kızlan Yaylası, doğanın sunduğu bu eşsiz güzellikleriyle, kış mevsiminde keşfe çıkan doğa tutkunları için harika bir rota olmaya devam ediyor.

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