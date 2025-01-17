Türkiye'nin gizli cenneti kar gelinliğini giydi
Samsun'un Alaçam ilçesinde yer alan Kızlan Yaylası, kış mevsiminde kar ve sisin birleşimiyle ortaya çıkan doyumsuz manzaralarla dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Karadeniz'in benzersiz doğasında yer alan bu yayla, özellikle yoğun kar yağışı ve sisin etkili olduğu dönemlerde adeta bir masal diyarına dönüşüyor.
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Karla kaplı dağlar ve ağaçlar, sisin arasında kaybolan manzaralar, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
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Bu doğal güzellikler, fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz bir fırsat oluştururken, aynı zamanda bölgeye gelenlere da huzur dolu bir atmosfer sağlıyor.
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Bin rakımlı Kızlan Yaylası, doğanın sunduğu bu eşsiz güzellikleriyle, kış mevsiminde keşfe çıkan doğa tutkunları için harika bir rota olmaya devam ediyor.
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