Türkiye'nin gizli cenneti katledildi: Piknikçiler, driftçiler... İçine edip gittiler

Kahrıman, göl çevresinde hiç çiçek olmadığını, dağlardaki kar miktarının da yok denecek kadar olduğunu belirterek, "Normalde bu mevsimde yaylaya giden araç yolları karla kapalı olurdu. Gündoğmuş Belediyesi ve Hadim Belediyesi yaylayı süsleyen rengarenk çiçeklerin zarar görmemesi için karla kapalı yolları mayıs ayı sonuna kadar açmazdı. Bu yüzden sadece fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçüleri 22 kilometre yürüyüp buraya ulaşabiliyordu. Ama bu sene hem kar yok hem de çiçekler maalesef açmamış" dedi.