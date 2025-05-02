Türkiye'nin gizli cenneti katledildi: Piknikçiler, driftçiler... İçine edip gittiler
Antalya'da 2 bin 350 rakımdaki ünlü Eğrigöl Yaylası'nda, bu bahar tarihinde ilk kez çiçek açmadı. Kırmızı dağ laleleri, mor ve sarı çiğdemleriyle muhteşem manzaraların oluştuğu Eğrigöl'de rengarenk çiçeklerin yerini; mangal atıkları, driftçilerin lastik izleri, çöp ve boş mermi kovanları aldı.
Antalya ve Konya iline sınır Toros Dağları’nın en zirve bölgelerinden Geyik Dağları eteklerinde, her yıl karla kaplanan yolları nedeniyle araçla giriş yapılamayan, doğa yürüyüş grupları ve fotoğrafçıların 22 kilometre yürüyerek ulaşabildiği Eğrigöl Yaylası'nda üzücü görüntüler yaşanıyor.
Kırmızı dağ laleleri, mor ve sarı çiğdemleri ve karlı dağlarıyla muhteşem manzaraların oluştuğu Eğrigöl'de bu ilkbaharda açan rengarenk çiçeklerin yerini çöpler, mangal atıkları, drift yapanların toprağa zarar verdiği lastik izleri, tüfeklerden ateşlenen boş fişek atıkları aldı.
Her yıl Eğrigöl'e yürüyüş yapan doğa gezgini ve dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman, dağ laleleri, mor ve sarı çiğdemlerle süslenen Eğrigöl'de üzücü görüntülerle karşılaştığını anlattı.
Kahrıman, göl çevresinde hiç çiçek olmadığını, dağlardaki kar miktarının da yok denecek kadar olduğunu belirterek, "Normalde bu mevsimde yaylaya giden araç yolları karla kapalı olurdu. Gündoğmuş Belediyesi ve Hadim Belediyesi yaylayı süsleyen rengarenk çiçeklerin zarar görmemesi için karla kapalı yolları mayıs ayı sonuna kadar açmazdı. Bu yüzden sadece fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçüleri 22 kilometre yürüyüp buraya ulaşabiliyordu. Ama bu sene hem kar yok hem de çiçekler maalesef açmamış" dedi.