Türkiye'nin gizli cennetindeki milli parkta onlarca metrelik tırmanış heyecanı
Osmaniye'de Ceyhan Nehri kıyısındaki Karatepe-Aslantaş Milli Parkı sınırlarındaki kayalık bölgede dağcılık ve spor tırmanışı tutkunlarına yönelik hazırlanan 'Tırmanış Bahçesi Projesi' için çalışma başlatıldı.
Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) ve Osmaniye Belediyesi iş birliğiyle, Roma ve Bizans medeniyetlerine ait kalıntılar ve kuş cennetinin de bulunduğu, Ceyhan Nehri kıyısındaki Karatepe-Aslantaş Milli Parkı sınırlarında yer alan Kırmacılı köyü Kızılkaya mevkisindeki kayalık bölgede, spor tırmanışına uygun yeni rotalar oluşturulması için 20 günlük çalışma planı hazırlandı.
Projenin, 4 mevsim boyunca tırmanış yapılabilen nadir alanlardan olacağı belirtildi.
Proje kapsamında hazırlanacak rota kitapçıklarıyla bölgenin turizme kazandırılması hedeflenirken, ilerleyen süreçte arama-kurtarma eğitimlerinin de verilebileceği vurgulandı.
Kalker yapıya sahip, çatlaklı ve gözenekli kayalıklarda 12 ile 40 metre arasında değişen uzunluklarda tırmanış rotaları oluşturulacağı bildirildi.