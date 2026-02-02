  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin gizli cennetindeki milli parkta onlarca metrelik tırmanış heyecanı

Türkiye'nin gizli cennetindeki milli parkta onlarca metrelik tırmanış heyecanı

Osmaniye'de Ceyhan Nehri kıyısındaki Karatepe-Aslantaş Milli Parkı sınırlarındaki kayalık bölgede dağcılık ve spor tırmanışı tutkunlarına yönelik hazırlanan 'Tırmanış Bahçesi Projesi' için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin gizli cennetindeki milli parkta onlarca metrelik tırmanış heyecanı - Resim: 1

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) ve Osmaniye Belediyesi iş birliğiyle, Roma ve Bizans medeniyetlerine ait kalıntılar ve kuş cennetinin de bulunduğu, Ceyhan Nehri kıyısındaki Karatepe-Aslantaş Milli Parkı sınırlarında yer alan Kırmacılı köyü Kızılkaya mevkisindeki kayalık bölgede, spor tırmanışına uygun yeni rotalar oluşturulması için 20 günlük çalışma planı hazırlandı.

1 / 10
Türkiye'nin gizli cennetindeki milli parkta onlarca metrelik tırmanış heyecanı - Resim: 2

Projenin, 4 mevsim boyunca tırmanış yapılabilen nadir alanlardan olacağı belirtildi.

2 / 10
Türkiye'nin gizli cennetindeki milli parkta onlarca metrelik tırmanış heyecanı - Resim: 3

Proje kapsamında hazırlanacak rota kitapçıklarıyla bölgenin turizme kazandırılması hedeflenirken, ilerleyen süreçte arama-kurtarma eğitimlerinin de verilebileceği vurgulandı. 

3 / 10
Türkiye'nin gizli cennetindeki milli parkta onlarca metrelik tırmanış heyecanı - Resim: 4

Kalker yapıya sahip, çatlaklı ve gözenekli kayalıklarda 12 ile 40 metre arasında değişen uzunluklarda tırmanış rotaları oluşturulacağı bildirildi. 

4 / 10