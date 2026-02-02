Türkiye'nin gizli cennetindeki milli parkta onlarca metrelik tırmanış heyecanı

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) ve Osmaniye Belediyesi iş birliğiyle, Roma ve Bizans medeniyetlerine ait kalıntılar ve kuş cennetinin de bulunduğu, Ceyhan Nehri kıyısındaki Karatepe-Aslantaş Milli Parkı sınırlarında yer alan Kırmacılı köyü Kızılkaya mevkisindeki kayalık bölgede, spor tırmanışına uygun yeni rotalar oluşturulması için 20 günlük çalışma planı hazırlandı.