Türkiye'nin güneydoğudaki masallar şehrine kış turizmi akını
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Midyat, farklı din, dil ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı hoşgörü iklimiyle kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Midyat’ta, ilçe merkezindeki tarihi çarşı ve sokaklarda ziyaretçi yoğunluğu özellikle hafta sonları artıyor.
‘Dinler ve diller diyarı’ olarak anılan ve İslam, Hristiyanlık ve Ezidilik inançlarına ait izlerin yanı sıra Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinin yüzyıllardır bir arada yaşadığı ilçe, turistlerin de ilgisini çekiyor.
Dizi ve filmlere ev sahipliği yapan tarihi mekanlarda fotoğraf ve selfie çeken ziyaretçiler, yöresel şal takıp kına yaptırarak, kemençe eşliğinde halay çekerek Midyat kültürünü yakından tanıyor.
İlçedeki çarşıda telkari ustalarının el emeği gümüş işlemeleri sergilenirken, yöresel ürün pazarları da turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Avrupa ülkeleri ile Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen ziyaretçiler, dizi ve filmlere ev sahipliği yapan tarihi mekanlarda fotoğraf ve video çekiyor.