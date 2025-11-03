Türkiye'nin hem korkutan hem büyüleyen noktası: Sultan Süleyman 100 bin kişilik ordusuyla geçmişti

Rodos seferi esnasında 100 bin kişilik Osmanlı ordusunun Rodos'a ilerlerken indiği bu rampanın, dik eğimi ve keskin virajları sebebiyle ‘Ölüm yolu' ya da ‘Cehennem azabı' gibi isimlerle anıldığı, zamanla ise ‘Sakar Rampası' olarak biliniyor. Deniz seviyesinden 670 metre yüksekliğe çıkılan 9 kilometrelik rampada, 4'ü çok keskin U viraj olmak üzere çok sayıda keskin viraj bulunuyor. Çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazanın yaşandığı rampada 2004 yılında dönemin Valisi Hüseyin Aksoy tarafından uzun süren çalışmalar sonrası iki şeritten dört şeride çıkarıldı.