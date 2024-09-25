Türkiye'nin iç karartıcı gündeminde en güzel haber: Yaz geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.