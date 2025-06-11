Türkiye'nin ''iş garantili okulu''nda kız öğrenciler ''erkek işi'' denilen meslekleri sahiplendi
Antalya'da bulunan "iş garantili kolej" olarak bilinen Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji'nde "erkek işi" olarak adlandırılan mesleklere yönelik mezun olan kız öğrenci sayısı "erkek işi" diyenleri utandırdı.
Sanayicilerin önemli sorunlarının başında gelen 'ara eleman' olarak adlandırılan personel sorunu, Antalya OSB'de 2021 yılında kurulan lise düzeyindeki teknik kolej ile çözülüyor. Antalya OSB Müdürlüğü'ne ait özel okul statüsündeki kolej, 2023 yılında hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da olan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın projesi olarak hayata geçti. Staj ve gelecek garantili, ücretsiz mesleki eğitim verilen teknik kolej, bu yıl ilk mezunlarını veriyor. Toplam 1014 öğrencisi bulunan Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji'nden mezun olan 254 öğrenciden 60'ı üniversite tercihi yaparken, 194'ü ise OSB'deki fabrikalarda stajla başladıkları mesleklerine, 'kadrolu çalışan' olarak devam edecek. Antalya'da 'iş garantili' okul olarak da adlandırılan liseye her yıl kontenjanının 10 katına yakın başvuru oluyor. Kolej; endüstriyel otomasyon teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi (Asansör sistemleri ve endüstriyel bakım-onarım), makine ve tasarım teknolojisi (Bilgisayarlı makine imalatı, endüstriyel kalıp, makine bakım-onarım), metal teknolojisi (kaynakçılık) gibi alan ve dallardan oluşuyor. 1014 öğrencinin 106'sı, bu yıl mezun olan 254 öğrencinin ise 23'ü kızlardan oluşuyor. 'Erkek işi' olarak nitelendirilen bu mesleklere yönelik eğitim verilen kolejde her yıl kız öğrenci başvuruları artıyor.
Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji'nin Antalya'daki sanayiciler olarak en önemli projeleri olduğunu belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, "3 tane sihirli kelime söyleyeceğim; bilim, akıl ve vizyon. Bilimin ışığında akıl ve vizyon ile ortaya koyulan her proje başarılı olur. Ali Bahar Teknik Koleji de böyle bir proje. Çok başarılı olduğumuza inanıyoruz. Özgün bir proje. Biz hedeflere ne koyduysak Ali Bahar Teknik Koleji'nde başarılı olduk. Özellikle bilimin, sanatın, sporun önde olduğu bir okul planlamıştık. Özellikle 'Türkiye'nin en önemli ve en başarılı teknik koleji olacak' demiştik. Bunların hepsinde başarılı olduk" dedi. Öğrencilerin mesleki eğitimin yanında 4 yılda sportif, sanatsal ve bilimsel yarışmalarda da birçok başarı elde ettiğini belirten Gönen, "1014 öğrencimiz, 70 öğretmenimiz, 20 personelimiz var. Bu okulu yaklaşık 90 personelle yönetiyoruz. Bugün 254 öğrencimizi mezun edeceğiz. Bu öğrencilerimizin 60'ının üniversiteye gideceğini tahmin ediyoruz. Geri kalan 194 öğrencimize organize sanayide iş imkanı sağlayacağız. Bu öğrencilerimizin geleceğe hazır bir şekilde işlerini temin edeceğiz" diye konuştu.
Koleje her yıl 282 öğrenci alımı yaptıklarını anlatan Hasanali Gönen, "Öğrencilerin puanlamasından ziyade bu okulu isteyip istemedikleri çok daha önemli. Bununla ilgili Almanya'dan getirdiğimiz bir uygulamamız var. Bu öğrencileri bu uygulamaya tabi tutarak, el becerilerine bakıyoruz. Fiziki olarak bu okula uygun mu değil mi, onlara bakıyoruz. Sadece puana bağlı değil. Yaklaşık 1500-2 bin civarında talep geliyor. Sınava giriyorlar, LGS'ye girdikten sonra puanlamayla, ön kayıt sistemiyle bu öğrencilerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı. Kolejin endüstriyel otomasyon, elektrik-elektronik, makine ve metal bölümlerinden oluştuğunu dile getiren Gönen, "Bu bölümlerde, 'erkek işi' dediğimiz her türlü işte kızlarımız da başarılı. Çünkü eğitim sistemimiz buna müsait. Kadın istihdamını arttırıcı her türlü projenin arkasındayız. Bununla ilgili zaten bir proje açmıştık. 12 kadınımızı kaynakçı eğitimine tabi tuttuk. 12 kadınımıza da organize sanayide iş imkanı sağladık. Zaten biz kadın istihdamını artırıcı çalışmalar yapıyoruz. En önemli konulardan biri; sadece okuldan mezuniyet değil, sonraki projelere de onları dahil etmek. Kadınların iş hayatına kazanımını bir şekilde sağlıyoruz zaten" dedi.
Nitelikli personel sorununu 'ara eleman' olarak değil, 'aranan eleman' olarak isimlendirdiklerini kaydeden Hasanali Gönen, "En önemli aranan elemanlardan biri mesela kaynakçı. Organize sanayide bazı sanayicilerimiz kaynakçı bulamadığı için İstanbul'dan, diğer illerden kaynakçı getirip çalıştırıyor. Elektrik, su, yani aklınıza gelebilecek her türlü mekanik konularda ara eleman, aranan eleman yok. Bu okulun amacı da buydu zaten. Antalya Organize Sanayi'ye aranan elemanı kazandırmaktı. Ve bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu yıl ilk mezunlardan 190 öğrenci ve çalışmak isteyenlerin tamamına iş bulacağız. Şu anda staj yaptıkları fabrikalarda bu öğrenciler kalacak, çalışacaklar" diye konuştu.