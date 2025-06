Türkiye'nin ''iş garantili okulu''nda kız öğrenciler ''erkek işi'' denilen meslekleri sahiplendi

Koleje her yıl 282 öğrenci alımı yaptıklarını anlatan Hasanali Gönen, "Öğrencilerin puanlamasından ziyade bu okulu isteyip istemedikleri çok daha önemli. Bununla ilgili Almanya'dan getirdiğimiz bir uygulamamız var. Bu öğrencileri bu uygulamaya tabi tutarak, el becerilerine bakıyoruz. Fiziki olarak bu okula uygun mu değil mi, onlara bakıyoruz. Sadece puana bağlı değil. Yaklaşık 1500-2 bin civarında talep geliyor. Sınava giriyorlar, LGS'ye girdikten sonra puanlamayla, ön kayıt sistemiyle bu öğrencilerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı. Kolejin endüstriyel otomasyon, elektrik-elektronik, makine ve metal bölümlerinden oluştuğunu dile getiren Gönen, "Bu bölümlerde, 'erkek işi' dediğimiz her türlü işte kızlarımız da başarılı. Çünkü eğitim sistemimiz buna müsait. Kadın istihdamını arttırıcı her türlü projenin arkasındayız. Bununla ilgili zaten bir proje açmıştık. 12 kadınımızı kaynakçı eğitimine tabi tuttuk. 12 kadınımıza da organize sanayide iş imkanı sağladık. Zaten biz kadın istihdamını artırıcı çalışmalar yapıyoruz. En önemli konulardan biri; sadece okuldan mezuniyet değil, sonraki projelere de onları dahil etmek. Kadınların iş hayatına kazanımını bir şekilde sağlıyoruz zaten" dedi.