Türkiye'nin kadınları ormandan toplayıp el işçiliğiyle tam 20 ülkeye ihraç ediyor

Yeşildere Mahallesi Muhtarı Kemal Genbeş, üretimin bölgeye ekonomik katkı sağladığını belirterek, "Yapılan çelenkler hem mahallemize hem ekonomimize katkı sağlıyor. Avrupa'da dolar bazında satılıyor. Bu çelenkler Noel ayinlerinde, Paskalya Bayramı'nda kullanılıyor. Günlük üretim 10 bin adedi buluyor. Belediyelerimiz, emniyetimiz, kaymakamlığımız ve valiliğimiz de destek veriyor. Biz de muhtarlık olarak emekçi kadınlarımızın arkasındayız. Burada bir ekonomi dönüyor, bu ekonomiden mahalle halkı yararlanıyor" dedi.