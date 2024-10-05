Türkiye'nin ''kalp köyü'' görenleri şaşırtıyor: Uzaydan bile gözüküyor
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi, kalp şeklindeki kuş bakışı görünümüyle dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Köyün bu benzersiz yapısı, Google Earth üzerinden mahalle sakinleri tarafından keşfedildi. 258 nüfuslu Sulhiye Mahallesi Muhtarı Recai Demircan, köylerinin bu doğal güzelliğinin sonradan olmadığını söyledi.
1 / 4
Köyün drone ile çekilen görüntülerinde evler ve köy yollarının insan kalbi ve çevresindeki atar ve toplar damarlara benzemesi dikkat çekti. Muhtar Demircan, köylerinin 1893 yılında Osmanlı-Rus harbinden sonra Kafkas muhacirleri tarafından kurulduğunu belirtti.
2 / 4
Köy yollarının ve evlerin gökyüzünden bakıldığında kalp şeklinde görünmesinin bilinçli bir tercih olmadığını vurgulayan Demircan, “Bu tamamen doğal bir görüntü. Köyümüzün insanlarının sevecenliği ve iyi kalpliliği köyümüzün şekline yansımış” dedi.
3 / 4
4 / 4