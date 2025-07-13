Türkiye'nin kayıp şehrinin izleri bulundu: Tarih kitapları yeniden yazılacak...

Yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktaki Tuul Vadisi'nde yürütülen kazılarda, Türklerin yerleşik hayata geçişine dair bilinen tarih 100 yıl geriye çekildi. 2024'te yapılan keşfin ardından bu yıl kazı sezonu genişletildi. Bu sezonki kazılarda alanda arkeologlar, sanat tarihçileri, botanikçiler, paleograflar ve sondaj ekiplerinden oluşan 40 kişilik bir ekip görev yapıyor. Kazı alanına 7 çadır ve bir laboratuvar kuran ekip, gün yüzüne çıkarılan eserleri yerinde inceliyor. Çalışmalara Moğol bilim insanları da katılıyor.