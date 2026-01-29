Türkiye'nin ''Kİbar Feyzo''ları eylemde: Onlarca genç başlık parasını protesto etti
Adana'da çok sayıda genç evlilik için kendilerinden talep edilen "başlık parası"na tepki göstererek eylem yaptı. 50 yıl önce çekilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, İlyas Salman ve Adile Naşit gibi birbirinden ünlü ismin rol aldığı Yeşilçam'ın efsane filmi "Kibar Feyzo"yu hatırlatan eylemde gençler ellerinde "Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı" yazılı dövizler taşıdı.
Adana'da Yüreğir ilçesinde Şanlıurfalıların yoğunlukta yaşadığı kırsal mahallelerde yaşayan gençler, evlenmeleri için talep edilen yüksek miktarlardaki başlık paralarına tepki göstererek eylem yaptı. ‘Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı’ yazılı dövizler taşıyan gençler, sevdikleri kızlarla evlenemediklerini öne sürdü.
İlçede Şanlıurfalıların yoğunlukta yaşadığı 19 Mayıs, Koza ve Anadolu Mahallelerindeki gençler, evlenmeleri için talep edilen yüksek miktarlardaki başlık paralarına tepki göstererek ederek, eylem yaptı.
Eskilerde kalan bu geleneğin artık kalkması gerektiğini söyleyen gençler, açtıkları dövizlerle, başrolünü Kemal Sunal’ın oynadığı Kibar Feyzo filmini hatırlattı. Evlenmek istediklerini ancak kendilerinden yüksek miktarlarda ‘başlık parası’ talep edildiğini söyleyen yaklaşık 20 genç, mahallede bir araya gelerek duruma isyan etti.
‘Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı’, ‘700 bin TL’den başlayan fiyatlarla başlık parası’, ‘Mal değiliz satılalım’, ‘Başlık parası kalkacak’ yazılı dövizler taşıyan gençler, sevdikleri kızlarla evlenemediklerini öne sürdü.