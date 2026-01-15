Türkiye'nin kilosu 900 bin TL'ye satılan kırmızı altınında akılalmaz dolandırıcılık

Safran yerine birçok maddenin boyanarak satıldığını söyleyen Manavoğlu, “Bir avucun içini dolduran safran 3-4 gram ancak geliyor. Renk verme özelliği çok kıymetli olduğu için ilaç, kimya, gıda sanayilerinde çokça kullanılıyor. Bu kadar kıymetli olması nedeniyle çok fazla taklit ve tağşişi de çıkabiliyor. Gerçek bir safran alınmak isterken hileli bir ürün alınabiliyor. Safran yerine boyanmış mısır koçanları, at kılı gibi ürünler kullanılıyor. Bu ürünler çok komik rakamlara safran adı altında satılıyor. Tüketicinin dikkatli olması gerekiyor. 1 gram safranı 100 liraya alamazsınız. 1 gram gramaj olarak çok düşük ama uzun süre kullanabileceğiniz bir miktar" diye konuştu. (DHA)