Türkiye'nin kırmızı altınında 7/24 jandarma nöbeti başladı

Ailesiyle birlikte bölgeye gelen Sedat Erez, yılda bir kez açan ters lalelere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Ters lale çiçeği bu bölgenin sembolü. Lalelerin asıl ana vatanı Hakkari bölgesidir. Her yıl birçok kişi ters laleleri görmek için bu bölgeye geliyor. Gelenlerin bazılarının ters laleleri kopardığını duyuyoruz. Jandarma ekipleri de denetimler yaparak laleleri koruduğunu gördük. Denetim yapan ekiplere çok teşekkür ediyoruz." dedi. (DHA)