Türkiye'nin kış cennetine yılbaşı akını: Otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

‘HER TÜRLÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI’

Yerli ve yabancı birçok turistin yılbaşında Erciyes’te olacağını da söyleyen Zafer Akşehirlioğlu, “Yılbaşı için sadece kayak için değil hem çevre illerden hem de Kayseri’den yılbaşını geçirmek için Erciyes’e gelenler olacak. Burada ciddi bir yoğunluk olmasını bekliyoruz. Bizler, hafta sonları yoğun olan günlerde ve sömestirde 250 bin rakamlarını geçtiğimiz dönemler var. Yılbaşında da bu rakamları göreceğimizi tahmin ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen Erciyes Dağı’nda itfaiye, jandarma, karayolları, zabıta, il sağlık müdürlüğünün yeri olmak üzere bir yerleşim alanında olması gereken her türlü imkan burada var. Dolayısıyla misafirlerimiz burada konaklamalarını gönül rahatlığı ile yapabilir. Dünyanın en iyi 25 kayak merkezinden biri seçilen Erciyes Kayak Merkezi olarak misafirlerimizi keyifli vakit geçirmeye davet ediyoruz. Her türlü güvenlik önlemimiz zaten alındı” diye konuştu.