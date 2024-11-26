Türkiye'nin kış turizmi cenneti beyaz gelinliğini giydi
Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 39 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ'da sezonun ilk karı havadan görüntülendi...
Kaynak: İHA
Uludağ'da Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 39 santimetrelere ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 8 derecede seyrederken ulaşım olumsuz etkilendi.
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Kar küreme araçları yoğun kış mesaisine başladı. Zirve karla kaplanırken eşsiz kar manzaraları havadan drone ile görüntülendi.
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Jandarma ekipleri de 8.kilometreden itibaren Uludağ'a çıkan araçlarda zincir ve kış lastiği kontrolü yapıyor
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Otellerin ise yılbaşı öncesi sezonu açmak için hazırlıklarına başladığı öğrenildi.
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