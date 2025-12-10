Türkiye'nin kış turizmi cenneti Çıldır Gölü'nde şaşırtan manzara

'DOĞU’DA ARTIK KIŞ YOK’

Göl kenarında işletmecilik yapan Bahri Ağbulak, sezona hazır olmalarına rağmen gölün yüzeyinin buz tutmadığını söyleyerek, "Çıldır'a kış gelmedi, göl buz tutmadı. Kızaklarımız hazır, kar motorlarımız hazır, işletmemiz hazır. Ancak Çıldır Gölü baharı yaşıyor. Keşke buz tutsa da biz göle çıkabilsek. Etrafa bakar mısın, kar yok. Doğu'da artık kış yok. Türkiye'nin dört bir yanından telefonlar geliyor, 'Göl buz tuttu mu' diye soruyorlar. Biz de gölün buz tutmasını bekliyoruz. Gölün buzla kaplanması büyük ihtimalle 2026'nın 1’inci ayını bulur" dedi