Türkiye'nin kış turizmi cennetinde iftar sonrası rengarenk ışıklarla gece kayağı başladı
Türkiye'nin kış turizmindeki dünya çapındaki markası Palandöken, Ramazan ayında da kış sporlarının kalbi olmaya devam ediyor. 216 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve yenilenen renkli ışıklandırma sistemiyle Palandöken, iftar sonrası kayakseverlere masalsı bir atmosfer sunuyor.
Kaynak: DHA
Erzurum Palandöken’de kayak sezonu Ramazan’da da tüm hızıyla sürüyor! İftarını açan kayakseverler, saat 19.30 ile 22.30 arasında renkli ışıklandırmalarla donatılmış pistlerde gece kayağının tadını çıkarıyor.
Dünyanın en uzun ve dik pistlerine sahip kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, Ramazan ayına özel hazırlanan programıyla misafirlerini ağırlıyor.
216 santimetre kar kalınlığına sahip merkezde, gündüz kayağının ardından iftar sonrası için pistler özel araçlarla yeniden düzenleniyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ejder3200 A.Ş. tarafından işletilen merkezde, yaklaşık 10 kilometrelik pist alanı devasa aydınlatma teknolojileriyle donatıldı.
