Türkiye'nin kış turizminin bembeyaz cennetine akın var: Kar görülmez oldu!
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde resmi açılış 20 Aralık'ta yapılırken, 1 ay dolmadan merkezde 1 milyon ziyaretçi ağırlandı.
Kaynak: DHA
Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor.
1 / 9
Bir önceki sezonu, 2 milyon 700 bin ziyaretçiyle kapatan Erciyes Kayak Merkezi'nde, bu yıl 3 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.
2 / 9
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkezde toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor.
3 / 9
3 bin yatak kapasiteli kayak merkezinde resmi açılış 20 Aralık'ta yapılırken, 1 ay dolmadan merkezde 1 milyon ziyaretçi ağırlandı.
4 / 9