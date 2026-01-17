  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin kış turizminin bembeyaz cennetine akın var: Kar görülmez oldu!

Türkiye'nin kış turizminin bembeyaz cennetine akın var: Kar görülmez oldu!

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde resmi açılış 20 Aralık'ta yapılırken, 1 ay dolmadan merkezde 1 milyon ziyaretçi ağırlandı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin kış turizminin bembeyaz cennetine akın var: Kar görülmez oldu! - Resim: 1

Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor. 

1 / 9
Türkiye'nin kış turizminin bembeyaz cennetine akın var: Kar görülmez oldu! - Resim: 2

Bir önceki sezonu, 2 milyon 700 bin ziyaretçiyle kapatan Erciyes Kayak Merkezi'nde, bu yıl 3 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. 

2 / 9
Türkiye'nin kış turizminin bembeyaz cennetine akın var: Kar görülmez oldu! - Resim: 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkezde toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor.

3 / 9
Türkiye'nin kış turizminin bembeyaz cennetine akın var: Kar görülmez oldu! - Resim: 4

 3 bin yatak kapasiteli kayak merkezinde resmi açılış 20 Aralık'ta yapılırken, 1 ay dolmadan merkezde 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. 

4 / 9