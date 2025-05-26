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Türkiye'nin koparılması yasak olan güzellikleri yeniden ortaya çıktı

Eşsiz doğası ve endemik bitki örtüsüyle dikkat çeken Spil Dağı Milli Parkı'nda, halk arasında yaban gülü olarak da bilinen ve koparmanın cezasının 557 bin 212 TL olan şakayıklar çiçek açtı.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin koparılması yasak olan güzellikleri yeniden ortaya çıktı - Resim: 1

1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, yaban hayatı, endemik bitki türleri ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

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Türkiye'nin koparılması yasak olan güzellikleri yeniden ortaya çıktı - Resim: 2

Park, bu günlerde açan şakayıklarla birlikte kırmızıya büründü.

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Türkiye'nin koparılması yasak olan güzellikleri yeniden ortaya çıktı - Resim: 3

Spil Dağı'nda farklı renklerdeki endemik bitkiler arasında, parlak kırmızı rengi ve gül benzeri katlı yapraklarıyla dikkat çeken şakayıklar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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Türkiye'nin koparılması yasak olan güzellikleri yeniden ortaya çıktı - Resim: 4

Laleler gibi yaklaşık 10 gün boyunca çiçekli kalan şakayıklar, Spil Dağı'nın doğal güzelliğine renk katıyor.

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