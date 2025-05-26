Türkiye'nin koparılması yasak olan güzellikleri yeniden ortaya çıktı
Eşsiz doğası ve endemik bitki örtüsüyle dikkat çeken Spil Dağı Milli Parkı'nda, halk arasında yaban gülü olarak da bilinen ve koparmanın cezasının 557 bin 212 TL olan şakayıklar çiçek açtı.
Kaynak: İHA
1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, yaban hayatı, endemik bitki türleri ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
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Park, bu günlerde açan şakayıklarla birlikte kırmızıya büründü.
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Spil Dağı'nda farklı renklerdeki endemik bitkiler arasında, parlak kırmızı rengi ve gül benzeri katlı yapraklarıyla dikkat çeken şakayıklar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
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Laleler gibi yaklaşık 10 gün boyunca çiçekli kalan şakayıklar, Spil Dağı'nın doğal güzelliğine renk katıyor.
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