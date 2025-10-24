Türkiye'nin kuruyan eski cennetine by-pass operasyonu başlıyor

İzmir'e su sağlayan Göksu, Sarıkız kuyularının en az Tahtalı Barajı kadar önemli yer altı suyu kaynakları olduğunu vurgulayan Erdoğan, orada yenilenen 11 kuyunun tasarruf sağladığını söyleyerek, "Kent için çok önemli diğer yer altı su kaynağı Halkapınar kaynakları. Burada da 3 tane kuyu açtık. Bazı kuyularımızda da sorunlar vardı, tadilatını yaptık. 7 bin litrelik bir depo yapıyoruz. Bin litre saniyelik terfi merkezimiz vardı, 1500 litre saniyeye çıkardık" dedi. Nisan ayında kademesi olmayan tüm abonelere kademe getirdiklerini aktaran Erdoğan, kademelendirmenin etkili olduğunu, bunun yanında park ve bahçe kısıtlamalarıyla yaklaşık yüzde 12 su tasarrufu yapıldığını söyledi. Alınan önlemlerle kente 25 saat milyon metreküp ilave su sağladıklarını söyleyen Erdoğan, "Tahtalı Barajı'nda kalan su miktarı 6,5 milyon metreküp. Önlemlerin başladığı günden bugüne kazanılan miktar ise yaklaşık 25 milyon metreküp. Şu anda İzmir'de gündüz kesintileri yapmıyorsak bu çalışmanın önemli bir payı var. Gece yaptığımız kesintiler ilave bir tasarruf sağladı. 23.00-05.00 saatleri arasında suyu kestiğinizde geceleri olan kayıp kaçağın olmasını engelliyorsunuz. İkincisi barajları dengede tutmayı sağladık. Barajdan su çekmedik, geceleri kuyulardan aldığımız sularla büyük depolarımızı doldurduk, gündüzleri de bu suyu kullanılmasını sağladık. Bu da Tahtalı Barajı'nı bugüne kadar getirdi. Hiç yağmur yağmasa kasım ayına kadar Tahtalı Barajı'nda suyu korumayı hedefliyoruz demiştik. Planımız ilerliyor" dedi.