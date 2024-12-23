Türkiye'nin lezzet haritası çıkarıldı: İşte en çok sipariş edilen 5 yemek
Online sipariş uygulaması Yemeksepeti, 2024 yılında en çok sipariş edilen yemek ve ürünleri açıkladı.
Kaynak: AA
Yemeksepeti, 2024'te Türkiye'nin yemek sipariş alışkanlıklarına yönelik verileri paylaştı.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, tavuk döner dürüm, yılın en popüler yemeği olurken, tatlı kategorisinde gençlerin gözdesi waffle zirvedeki yerini korudu. Yemeksepeti Market ve Mahalle kategorilerinde ise temel ihtiyaç ürünleri öne çıktı.
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Türkiye genelinde en çok sipariş edilen yemekler, yerel tatlarla küresel lezzetlerin bir arada olduğunu gösterdi. En çok sipariş edilen ilk 5 yemek tavuk döner dürüm, burger, lahmacun, pizza ve çiğ köfte oldu.
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Yemeksepeti Market'te en çok tercih edilen ürün sokak simidi olurken, doğal maden suyu ve çikolatalı gofret gibi günlük tüketim ürünleri de listede yer aldı.
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