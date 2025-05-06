Türkiye'nin lezzet rotasına yerli ve yabancı turist akını sürüyor
UNESCO listesinde de yer alan Türkiye'nin gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetleri beyran ve kelle paça, şifa deposu özelliğiyle her mevsim vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
UNESCO'nun gastronomi dalında geliştirici şehirler ağında olan Gaziantep'in önemli lezzetleri arasında yer alan beyran ve kelle paça, her mevsim yoğun talep görüyor.
Havaların bazen serin seyretmesi ve ani sıcaklık değişimleri, bağışıklık sistemini zayıflatırken vatandaşlar vücut direncini artırmak için geleneksel lezzetler olan beyran ve kelle paçaya yöneliyor.
Beyran ve kelle paça, içerdiği kolajen, kemik suyu, sarımsak ve acı biberle adeta doğal bir ilaç görevi görüyor.
Havaların dengesiz seyretmesi nedeniyle vücut direncini arttırmak isteyen vatandaşların beyran ve paçaya ilgi gösterdiğini söyleyen lokanta işletmecisi İbrahim Çadır, "Evet, bu yıl yaz mevsimi biraz geç geliyor gibi görünüyor; havalar hala tam ısınmadı. Ancak soğuk veya serin havalarda da beyran tüketilir. İnsanlar, bağışıklık sistemlerini düzenlemek, sağlıklı kalmak ve aynı zamanda lezzetli olduğu için beyrana yoğun ilgi gösteriyor. Ani sıcaklık değişimleri enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle, vücudu toparlamak amacıyla beyran ve paça çorbasına olan talep artmış durumda" dedi.