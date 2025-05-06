Türkiye'nin lezzet rotasına yerli ve yabancı turist akını sürüyor

Havaların dengesiz seyretmesi nedeniyle vücut direncini arttırmak isteyen vatandaşların beyran ve paçaya ilgi gösterdiğini söyleyen lokanta işletmecisi İbrahim Çadır, "Evet, bu yıl yaz mevsimi biraz geç geliyor gibi görünüyor; havalar hala tam ısınmadı. Ancak soğuk veya serin havalarda da beyran tüketilir. İnsanlar, bağışıklık sistemlerini düzenlemek, sağlıklı kalmak ve aynı zamanda lezzetli olduğu için beyrana yoğun ilgi gösteriyor. Ani sıcaklık değişimleri enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle, vücudu toparlamak amacıyla beyran ve paça çorbasına olan talep artmış durumda" dedi.