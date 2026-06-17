Türkiye'nin Maldivleri'nde atlı jandarma timleri sahaya indi

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 450 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Salda Gölü, Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göl yatağına benzetilmesiyle de dünya çapında dikkat çekiyor. 2020 yılı yaz döneminden bu yana sürdürülen uygulama kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) gönderilen atlı timler bu sezon da bölgede geçici olarak görevlendirildi.