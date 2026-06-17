Türkiye'nin Maldivleri'nde atlı jandarma timleri sahaya indi
Mars'ın Jezero Krateri'ne benzetilen ve yılda yaklaşık 450 bin turisti ağırlayan Burdur'daki Salda Gölü'nde atlı jandarma timleri devriyeye başladı. Nevşehir JAKEM'den gönderilen özel eğitimli atlar, 7 Ağustos'a kadar orman yangınlarını önlemek ve asayişi sağlamak amacıyla plaj ve tabiat parkı çevresinde görev yapacak.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan, turkuaz rengi suyu ve bembeyaz kumsalıyla ünlü Salda Gölü'nde yaz sezonu güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgenin eşsiz doğal yapısını ve çevresindeki ormanlık alanları yoğun ziyaretçi baskısından korumak amacıyla, atlı jandarma timi devriye faaliyetlerine başladı.
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 450 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Salda Gölü, Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göl yatağına benzetilmesiyle de dünya çapında dikkat çekiyor. 2020 yılı yaz döneminden bu yana sürdürülen uygulama kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) gönderilen atlı timler bu sezon da bölgede geçici olarak görevlendirildi.
Ziyaretçilerden Atlı Timlere Yoğun İlgi
Göreve başladığı ilk andan itibaren Salda Gölü'nü ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan atlı jandarma timinin temel amacı; orman yangınlarının önlenmesi ve orman suçlarıyla etkin mücadele etmek.
Atlı jandarmalar ve UTV ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla, Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması ve ziyaretçilerin huzur içinde vakit geçirmesi hedefleniyor.