Türkiye'nin masalsı yolculuğu Turistik Doğu Ekspresi kalkıyor...
Ankara ile Kars arasında masalsı bir yolculuk sunan Turistik Doğu Ekspresi'nin kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlıyor...
Kaynak: DHA / İHA
Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, bu kış sezonunda da tatilcilerin ve doğaseverlerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından işletilen ve Ankara ile Kars arasında dört mevsimin farklı güzelliklerini sergileyen Turistik Doğu Ekspresi, kış turizminin parlayan yıldızı haline geldi.
Başladığı ilk günden itibaren büyük bir merak uyandıran özel tren yolculuğu, özellikle sosyal medyanın da etkisiyle popülaritesini katladı.
22 Aralık'ta başlayacak yeni sezonda biletler günler öncesinden tükendi.
