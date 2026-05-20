Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısı yükseldi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 2026 yılında mavi bayraklı plaj sayısını 580'e çıkararak İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünya 3'üncüsü olduğunu duyurdu.
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak ödülleri sonuçlarına göre; Türkiye genelinde mavi bayrak dalgalanan plaj sayısı 577’den 580’e yükseldi. Bu artışla birlikte Türkiye, plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan’ın hemen ardından dünya sıralamasında 3'üncü sırada yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce kamuoyuyla paylaştığı yeni halk plajı projeleri, Türkiye’nin 'mavi büyüme' vizyonunun önemli adımları arasında yer alıyor. Bakan Ersoy, Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent’te çalışmaları süren yeni ücretsiz girişli halk plajlarıyla birlikte bakanlığın 5 yıldız konseptiyle hayata geçirdiği halk plajı sayısının 2026 sonunda 23’e yükselmesinin hedeflendiğini kamuoyuna duyurdu. Bakan Ersoy, vatandaşların ücretsiz faydalandığı halk plajlarında çevre yönetimi, güvenlik, temizlik ve hizmet kalitesini uluslararası standartlarda büyütmeye devam edeceklerini vurguladı. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen ücretsiz girişli halk plajları, 2026 Mavi Bayrak listesinde de öne çıkan başlıklardan biri oldu.
Antalya’da Sorgun, Ilıca, Belek, Kadriye, Lara 1, Lara 2, Beldibi Bahçecik, Çifteçeşmeler, Çamyuva ve Tekirova halk plajları, Muğla’da ise Marmaris Halk Plajı, Bodrum İçmeler Halk Plajı ve bu yıl ilk kez listeye giren Türkbükü Halk Plajı, mavi bayrak almaya hak kazandı. Böylece Bakanlığın 5 yıldız konseptiyle hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajları, Türkiye’nin uluslararası standartlardaki 'mavi' kıyı ağının en güçlü parçalarından biri haline geldi.
Türkiye aynı zamanda turizm tekneleri kategorisindeki dünya dördüncülüğünü de korudu. Mavi Bayrak 2026 sonuçlarına göre, Türkiye’de 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. Türkiye’de TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen programda; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği, engelli erişimi, atık yönetimi ve çevre eğitimi gibi birçok kriter uluslararası denetim süreçleriyle takip ediliyor.