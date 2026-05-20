Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısı yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce kamuoyuyla paylaştığı yeni halk plajı projeleri, Türkiye’nin 'mavi büyüme' vizyonunun önemli adımları arasında yer alıyor. Bakan Ersoy, Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent’te çalışmaları süren yeni ücretsiz girişli halk plajlarıyla birlikte bakanlığın 5 yıldız konseptiyle hayata geçirdiği halk plajı sayısının 2026 sonunda 23’e yükselmesinin hedeflendiğini kamuoyuna duyurdu. Bakan Ersoy, vatandaşların ücretsiz faydalandığı halk plajlarında çevre yönetimi, güvenlik, temizlik ve hizmet kalitesini uluslararası standartlarda büyütmeye devam edeceklerini vurguladı. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen ücretsiz girişli halk plajları, 2026 Mavi Bayrak listesinde de öne çıkan başlıklardan biri oldu.